Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:05

stas_rst написав: Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів.

Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ? Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів.Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ?

І якщо ліміт 5-10 тисяч, то чи можна образно потратити 20-30 К за місяць через періодичне поповнення КЛ протягом грейсперіоду ?

Гасить нужно не ЛИМИТ, а задолженность (в пределах лимита) на 1е число. Для погашения этой задоженности вам дается +25дней - это и есть грейс.Например, у вас лимит 25К, за прошлый месяц (ну т.е. в пределах с 1/05 по 31/05) вы потратили 21К, потом с 1/06 по 21/06 вы еще потратили 4К и гроши/лимит кончилися. Вот до 25/06 вы ДОЛЖНЫ погасить ОМП (5% от 21К = 1050грн) или полностью внести 21К и вам эти 21К станут полностью доступны для новых трат в пределах текущего периода до 31/06.Можна, выше я дал самый простой план трат в грейсе при достаточно большом лимите.Но когда лимит маленький, то клиенту приходится постоянно пополнять карту в перделах одного периода, т.е. сделал покупок на 4.5К, ожидается следующая покупка за 600грн, и для этого необходимо внести +100грн на карту. Такое пополнение погашает задолженность по карте, причем прошлого периода (за май!) если оно сделано до 25го числа. Однако в любом случае доступный кредлимит увеличивается. Вы можете делать сколько угодно таких пополняшек внутри периода. Но у Виики Таси есть тут одна особенность, пополнять можно в пределах кредлимита, т.е. вот вам установлен кредлимит 5К, вы потратили 4.5К, значит и пополнить можете только в пределах до 4.5К, если закинете 5К (ну вам так удобно), то оте сверх лимитные 500грн ниде отображаться/доступны не будут, пока вы не потратите очередные 500. У Привата и Б5 эти +500 будут считаться собственными средствами и обслуживаться по другим тарифам.