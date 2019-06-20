Vorlon написав:stas_rst Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.
Тут простой рискориентированный подход.
Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.
Вопрос - зачем рисковать?
В советское время я очень любил фильм "Чародеи". Там по ходу была инструкция как проходить сквозь стены: 1. Видеть цель. 2. Верить в себя. 3. Не замечать препятствий. А то о чем вы пишете - зачем рисковать - легко трансформировать зачем пользоваться кредиткой в принципе. Ведь по статистике мизерный процент пользователей никогда не выпадает из грейсом. С другой стороны вы берете исключительный случай когда один вылет из грейса не перекрывается полученными за день процентами. Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил . И пока эта сумма продолжает расти
Рад за вас
На самом деле вопрос был риторический и писал я вот о чем.
Рискориентированный подход отличается от категоричного тем, что он достаточно гибок для применения.
Риск можно принять (платить в последний день) или исключить в принципе (вообще не использовать кредитки) или минимизировать (платить не в последний день,взяв денек на непредвиденный случай)
Вы предпочитаете принимать риски, я минимизировать, а кто-то из недавно отписавшихся в этой ветке вообще его исключает (но уже думает над тем, чтобы таки рискнуть, но еще не решился в какой степени)
stas_rst написав:Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів. Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ?
Гасить нужно не ЛИМИТ, а задолженность (в пределах лимита) на 1е число. Для погашения этой задоженности вам дается +25дней - это и есть грейс. Например, у вас лимит 25К, за прошлый месяц (ну т.е. в пределах с 1/05 по 31/05) вы потратили 21К, потом с 1/06 по 21/06 вы еще потратили 4К и гроши/лимит кончилися. Вот до 25/06 вы ДОЛЖНЫ погасить ОМП (5% от 21К = 1050грн) или полностью внести 21К и вам эти 21К станут полностью доступны для новых трат в пределах текущего периода до 31/06.
І якщо ліміт 5-10 тисяч, то чи можна образно потратити 20-30 К за місяць через періодичне поповнення КЛ протягом грейсперіоду ?
Можна, выше я дал самый простой план трат в грейсе при достаточно большом лимите. Но когда лимит маленький, то клиенту приходится постоянно пополнять карту в перделах одного периода, т.е. сделал покупок на 4.5К, ожидается следующая покупка за 600грн, и для этого необходимо внести +100грн на карту. Такое пополнение погашает задолженность по карте, причем прошлого периода (за май!) если оно сделано до 25го числа. Однако в любом случае доступный кредлимит увеличивается. Вы можете делать сколько угодно таких пополняшек внутри периода. Но у Виики Таси есть тут одна особенность, пополнять можно в пределах кредлимита, т.е. вот вам установлен кредлимит 5К, вы потратили 4.5К, значит и пополнить можете только в пределах до 4.5К, если закинете 5К (ну вам так удобно), то оте сверх лимитные 500грн ниде отображаться/доступны не будут, пока вы не потратите очередные 500. У Привата и Б5 эти +500 будут считаться собственными средствами и обслуживаться по другим тарифам.
clientage написав:Но когда лимит маленький, то клиенту приходится постоянно пополнять карту в перделах одного периода, т.е. сделал покупок на 4.5К, ожидается следующая покупка за 600грн, и для этого необходимо внести +100грн на карту. Такое пополнение погашает задолженность по карте, причем прошлого периода (за май!) если оно сделано до 25го числа. Однако в любом случае доступный кредлимит увеличивается
Маленьке уточнення - для Віки не достатньо просто поповнити карту, для погашення заборгованості і отримання кешбеку за кредитні потрібно ще натиснути пімпу в т2ю
А для кб за свої і в інеті - так, достатньо поповнити карту