из лени тоже пимпой начал как б5, так и викенд
даже с чужих карт все гут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:56
из лени тоже пимпой начал как б5, так и викенд
даже с чужих карт все гут
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08
Да-да-да, небойсь на подстраховке висела сумма и на Сбере
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:10
Re: ТАСКОМБАНК
Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11
Ота зеленая кнопка "Погасити" у кредитки в ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:12
Это чтоб никто (враги, смузиеды, и т.п.) не догадался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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