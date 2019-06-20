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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2693269426952696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:56

из лени тоже пимпой начал как б5, так и викенд
даже с чужих карт все гут
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08

  guntherhouse777 написав:
  Amid написав:Flamingo
Не доверяю пимпе, может и улучшилась ситуация за последние месяцы, но проверять не хочу. Нормально на 2909 СЭПом заходит. А сбер это хорошо для Б5.

Пимпой три последних месяца с в+ в последний день залетали на ура

Да-да-да, небойсь на подстраховке висела сумма и на Сбере :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11

  VanKiss написав:Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".

Ота зеленая кнопка "Погасити" у кредитки в ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:12

  VanKiss написав:Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".

Это чтоб никто (враги, смузиеды, и т.п.) не догадался :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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