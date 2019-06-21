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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:56
из лени тоже пимпой начал как б5, так и викенд
даже с чужих карт все гут
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08
guntherhouse777 написав: Amid написав:Flamingo
Не доверяю пимпе, может и улучшилась ситуация за последние месяцы, но проверять не хочу. Нормально на 2909 СЭПом заходит. А сбер это хорошо для Б5.
Пимпой три последних месяца с в+ в последний день залетали на ура
Да-да-да, небойсь на подстраховке висела сумма и на Сбере
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:10
Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".
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VanKiss
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11
VanKiss написав:
Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".
Ота зеленая кнопка "Погасити" у кредитки в ТАС2Ю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:12
VanKiss написав:
Что такое пимпа? Иногда вообще не понимаю многих местных словечек,а особенно завуалированные названия банков,по типу "белки" или "бегемота".
Это чтоб никто (враги, смузиеды, и т.п.) не догадался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:42
Наконец-то на моей Вике появились британские фунты.
На eBay оплатил покупку в Англии гривнами с Вики. После отмены сделки, PayPal вернул фунты, а Тася положила их на Вику в виде фунтов, без обратной конвертации.
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Славик
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:06
Славик написав:
Наконец-то на моей Вике появились британские фунты.
На eBay оплатил покупку в Англии гривнами с Вики. После отмены сделки, PayPal вернул фунты, а Тася положила их на Вику в виде фунтов, без обратной конвертации.
Прикольно. Интересно что бы и куда они зачислили если бы Оплата была в каких нибудь песо или рупиях...
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:31
Flamingo написав: Славик написав:
Наконец-то на моей Вике появились британские фунты.
На eBay оплатил покупку в Англии гривнами с Вики. После отмены сделки, PayPal вернул фунты, а Тася положила их на Вику в виде фунтов, без обратной конвертации.
Прикольно. Интересно что бы и куда они зачислили если бы Оплата была в каких нибудь песо или рупиях...
Відправили б на рахунок у /dev/null, а клієнту б казали, що нічого не знають і щоб звернувся до "магазину".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 22 чер, 2019 02:30
KVV написав: clientage написав:
Я в опердень СЭПом пополняю Виику прям на 2909 (клиенты ТАС2Ю не знают про такой щот
), заходит за 20..30мин
Ну Ви вже так не углубляйтесь...
"Но мы то знаем"©
guntherhouse777 написав:
Пимпой три последних месяца с в+ в последний день залетали на ура
Без Ощадного? За який час кошти стають доступними (кредитними)?
Без.
Смс о пополнении приходит через 5-7 мин. Более детально не выяснял.
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