Это как? Разве последний день не 25е число?guntherhouse777 написав:В этом месяце грейс у Таси и бегемота продливается (по крайней мере у меня и Flamingo)) до как мин.1.07.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:54
Re: ТАСКОМБАНК
Это как? Разве последний день не 25е число?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:14
Re: ТАСКОМБАНК
привет
коллеги, я что-то проупстил, кешбек по Б5 снизили до 777 грязными?
чето у меня перестало начисляться, висит что выплачено за месяц 777 и счет на 0 стоит несколько дней, хотя по истории каждый день что-то куда-то капает...
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:24
Re: ТАСКОМБАНК
а, нашел на старом сайте )отдельный вопрос - зачем??? делать новый ИБ, сайт, которые стают "типа красивее", только нифига не функциональны?), с 1 мая реально 777 - потолок на месяц.
ну и хоршего ничего не привнесли, списание по концу квартала оставили.
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