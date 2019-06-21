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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2694269526962697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:54

Re: ТАСКОМБАНК

guntherhouse777 написав:В этом месяце грейс у Таси и бегемота продливается (по крайней мере у меня и Flamingo)) до как мин.1.07.
Это как? Разве последний день не 25е число?
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

привет
коллеги, я что-то проупстил, кешбек по Б5 снизили до 777 грязными?
чето у меня перестало начисляться, висит что выплачено за месяц 777 и счет на 0 стоит несколько дней, хотя по истории каждый день что-то куда-то капает...
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

а, нашел на старом сайте )отдельный вопрос - зачем??? делать новый ИБ, сайт, которые стают "типа красивее", только нифига не функциональны?), с 1 мая реально 777 - потолок на месяц.
ну и хоршего ничего не привнесли, списание по концу квартала оставили.
vovab
 
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