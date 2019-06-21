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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:54
guntherhouse777 написав:В этом месяце грейс у Таси и бегемота продливается (по крайней мере у меня и Flamingo)) до как мин.1.07.
Это как? Разве последний день не 25е число?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:14
привет
коллеги, я что-то проупстил, кешбек по Б5 снизили до 777 грязными?
чето у меня перестало начисляться, висит что выплачено за месяц 777 и счет на 0 стоит несколько дней, хотя по истории каждый день что-то куда-то капает...
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vovab
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:24
а, нашел на старом сайте )отдельный вопрос - зачем??? делать новый ИБ, сайт, которые стают "типа красивее", только нифига не функциональны?), с 1 мая реально 777 - потолок на месяц.
ну и хоршего ничего не привнесли, списание по концу квартала оставили.
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vovab
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:41
vovab написав:привет
коллеги, я что-то проупстил, кешбек по Б5 снизили до 777 грязными?
Да, тихонько так. И р2р делают платным. Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:53
2XL
Рад, что у вас так много вариантов для переезда...
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Vorlon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:17
2XL написав:
guntherhouse777 написав:В этом месяце грейс у Таси и бегемота продливается (по крайней мере у меня и Flamingo)) до как мин.1.07.
Это как? Разве последний день не 25е число?
Р2р и производственный календарь-наше все)
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guntherhouse777
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:25
guntherhouse777
, особенности риХламинту -- ваше всьоо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:25
2XL написав:
Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...
куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
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stas_rst
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1
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:49
stas_rst написав: 2XL написав:
Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...
куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
У Сурков например
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логан1919
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Додано: Суб 22 чер, 2019 13:26
clientage,
Без этого никуда)
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guntherhouse777
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