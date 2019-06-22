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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2695269626972698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:59

  логан1919 написав:
  stas_rst написав:
  2XL написав:Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...

куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?

У Сурков например

Пудра и 5% по некоторым категориям даёт. У Сурика выше только Кино и Книги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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кіно показували по 20% КБ цього місяця (за кредитні)
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greenozon
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Это только для фанов Apple, но им-то какая разница? И так любят переплачивать :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:32

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:
  2XL написав:Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...

куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
Не говорил, что не баллами. Но лучше баллами 2%, чем 0%. И, иногда, лучше, чем 1% деньгами.
Размер имеет значение.
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