Пудра и 5% по некоторым категориям даёт. У Сурика выше только Кино и Книги.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:59
Пудра и 5% по некоторым категориям даёт. У Сурика выше только Кино и Книги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 22 чер, 2019 19:58
кіно показували по 20% КБ цього місяця (за кредитні)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 22 чер, 2019 21:39
greenozon
Это только для фанов Apple, но им-то какая разница? И так любят переплачивать
Додано: Суб 22 чер, 2019 23:32
Re: ТАСКОМБАНК
Не говорил, что не баллами. Но лучше баллами 2%, чем 0%. И, иногда, лучше, чем 1% деньгами.
Размер имеет значение.
|