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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:59
логан1919 написав: stas_rst написав: 2XL написав:
Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...
куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
У Сурков например
Пудра и 5% по некоторым категориям даёт. У Сурика выше только Кино и Книги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 19:58
кіно показували по 20% КБ цього місяця (за кредитні)
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:39
greenozon
Это только для фанов Apple, но им-то какая разница? И так любят переплачивать
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Додано: Суб 22 чер, 2019 23:32
stas_rst написав: 2XL написав:
Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...
куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
Не говорил, что не баллами. Но лучше баллами 2%, чем 0%. И, иногда, лучше, чем 1% деньгами.
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 22:33
AmberIT написав:Flamingo
Да, на карту, Weekend Card.
Карта жива и не заэкспайрена, постоянно используется.
Лимиты выставлены такими, что при любых раскладах сумма в них укладывается.
Горячка признала проблему, обещали порешать.
Подозреваю, это какие-то нюансы именно с WC.
Чи вирішилась Ваша проблема?
Помітив аналогічний глюк - депо прибутковий, виплата % на Вікенд, проте ... відсотки не виплатили
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:32
Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
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VanKiss
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:35
VanKiss написав:
Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Кредитку? Какую из двух?
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Bosstone
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:02
VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить
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Faceless
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22
Bosstone написав: VanKiss написав:
Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Кредитку? Какую из двух?
Кредитку Б5.
Faceless написав:
VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить
Понял,наверное так и сделаю.
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VanKiss
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:33
Faceless написав:
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить
Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
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