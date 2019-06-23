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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2696269726982699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:59

  логан1919 написав:
  stas_rst написав:
  2XL написав:Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...

куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?

У Сурков например

Пудра и 5% по некоторым категориям даёт. У Сурика выше только Кино и Книги.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:58

кіно показували по 20% КБ цього місяця (за кредитні)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:39

greenozon
Это только для фанов Apple, но им-то какая разница? И так любят переплачивать :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:32

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:
  2XL написав:Я сразу начал переезжать. В прошлом три топора сделал, в этом даже 400 нет.
Когда банк заглядывает в карман клиента клиент заглядывается на другой банк...

куди переїхали ? де 2-3 % дають гривнею (не бали), окрім моньки ?
Не говорил, что не баллами. Но лучше баллами 2%, чем 0%. И, иногда, лучше, чем 1% деньгами.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:33

  AmberIT написав:Flamingo
Да, на карту, Weekend Card.
Карта жива и не заэкспайрена, постоянно используется.
Лимиты выставлены такими, что при любых раскладах сумма в них укладывается.
Горячка признала проблему, обещали порешать.
Подозреваю, это какие-то нюансы именно с WC.


Чи вирішилась Ваша проблема?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:32

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:35

  VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?

Кредитку? Какую из двух?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:22

  Bosstone написав:
  VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?

Кредитку? Какую из двух?

Кредитку Б5.

  Faceless написав:
VanKiss написав:Доброе утро. Собрался гасить кредитку.Как лучше это сделать и чтобы быстрее провелась?
1.Через кнопку Погасить кредит с последующим перечислением с одной карты на др.кредитку?
2.Сразу с Ощадного, где при выборе зачисления на карту,выбрать именно кредитку?
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить

Понял,наверное так и сделаю.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:33

  Faceless написав:Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить

Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
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