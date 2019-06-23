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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2696269726982699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Faceless написав:Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить

Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так
Faceless
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  #<1 ... 2696269726982699
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