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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:06
Vorlon написав: Faceless написав:
Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить
Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так
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Faceless
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