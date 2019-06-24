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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2697269826992700>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Faceless написав:Если Б5, то лучше с Ощадного
Если Викенд, то я предпочитаю сначала с Ощадного на дебетный Вики а потом через кнопку погасить

Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:01

Re: ТАСКОМБАНК

Как быстро кешбек появляется активным для снятия после того как операции обработаны банком?
По выписке операции уже авторизованны(или как их там называют),а кешбека нет.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:13

  VanKiss написав:Как быстро кешбек появляется активным для снятия после того как операции обработаны банком?
По выписке операции уже авторизованны(или как их там называют),а кешбека нет.

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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08

Опять $ по 26,25. :)
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:37

  Квесторе_поверніться написав:Опять $ по 26,25. :)

А по 26.90 слились в начале месяца?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:39

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Опять $ по 26,25. :)

А по 26.90 слились в начале месяца?

Ні, не встиг. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:10

Сергій Леонідович програв
http://finbalance.com.ua/news/bank-tihipka-ne-zumiv-povisiti-na-ukrzaliznitsyu-borh-donetsko-zaliznitsi
Має 140 млн повернути залізниці взад?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:20

А подскажите пожалуйста, по Б5 может возникнуть несанкционированный овердрафт? И штрафы есть какие-то ?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:38

  посетитель написав:А подскажите пожалуйста, по Б5 может возникнуть несанкционированный овердрафт? И штрафы есть какие-то ?

Да, начисляют порядка 43% годовых
На овер мона попасть при оплате за рубежом из-за конвертации, при сторонних р2р-пополняшках/погашениях из-за особенностей регламента зачислений.
Свои пополняхи через ТАС2Ю обычно не грешат оверами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
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