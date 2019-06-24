Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 11:06
Re: ТАСКОМБАНК
Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:01
Re: ТАСКОМБАНК
Как быстро кешбек появляется активным для снятия после того как операции обработаны банком?
По выписке операции уже авторизованны(или как их там называют),а кешбека нет.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:13
В период 21:00 - 22:00 появится
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08
Опять $ по 26,25.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 24 чер, 2019 17:37
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:39
Ні, не встиг.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:10
Сергій Леонідович програв
Має 140 млн повернути залізниці взад?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:20
А подскажите пожалуйста, по Б5 может возникнуть несанкционированный овердрафт? И штрафы есть какие-то ?
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:38
Да, начисляют порядка 43% годовых
На овер мона попасть при оплате за рубежом из-за конвертации, при сторонних р2р-пополняшках/погашениях из-за особенностей регламента зачислений.
Свои пополняхи через ТАС2Ю обычно не грешат оверами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:40
Re: ТАСКОМБАНК
То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
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