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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2697269826992700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:45

  посетитель написав:То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?

Возможно. Т.к. если переводили Моней, то гроши в лучшем случае зачислятся завтра после 13:00, а мож и послезавтра. А расходка может и седня провестись, но скорее всего завтра. Расскажете чем дело кончилось :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:46

  посетитель написав:То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?

Ще ні. З Моно гроші ще не зарахувались, а оплата ще не списалась. Чи буде овер залежить від того, яка операція проведеться першою. Однозначно сказати не можна, але ризик є. Гроші з Моно відправляли із застосунку Моно чи з допомогою ТАС2Ю?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:53

Re: ТАСКОМБАНК

Із застосунку Моно.А где в Тас2ю можно пополнить Б5?А то шото не найду
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:59

посетитель если сразу то да
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:10

  clientage написав:
  посетитель написав:А подскажите пожалуйста, по Б5 может возникнуть несанкционированный овердрафт? И штрафы есть какие-то ?

Да, начисляют порядка 43% годовых
На овер мона попасть при оплате за рубежом из-за конвертации, при сторонних р2р-пополняшках/погашениях из-за особенностей регламента зачислений.
Свои пополняхи через ТАС2Ю обычно не грешат оверами

А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:21

  посетитель написав:То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Я був попав на овер після такого. Тепер не резикую, чекаю коли зарахуються (кирилицею текст зміниться)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:32

  extreme_lviv_ua написав:
  посетитель написав:То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Я був попав на овер після такого. Тепер не резикую, чекаю коли зарахуються (кирилицею текст зміниться)
Тобто якщо текст змінюється з англійської на українську то гроші вже зарахувались.Вірно я розумію?Не знав такого нюанса.
посетитель
 
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  #<1 ... 2697269826992700
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