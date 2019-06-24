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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:45
посетитель написав:
То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Возможно. Т.к. если переводили Моней, то гроши в лучшем случае зачислятся завтра после 13:00, а мож и послезавтра. А расходка может и седня провестись, но скорее всего завтра. Расскажете чем дело кончилось
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clientage
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:46
посетитель написав:
То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Ще ні. З Моно гроші ще не зарахувались, а оплата ще не списалась. Чи буде овер залежить від того, яка операція проведеться першою. Однозначно сказати не можна, але ризик є. Гроші з Моно відправляли із застосунку Моно чи з допомогою ТАС2Ю?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:53
Із застосунку Моно.А где в Тас2ю можно пополнить Б5?А то шото не найду
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:59
посетитель если сразу то да
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:10
clientage написав: посетитель написав:
А подскажите пожалуйста, по Б5 может возникнуть несанкционированный овердрафт? И штрафы есть какие-то ?
Да, начисляют порядка 43% годовых
На овер мона попасть при оплате за рубежом из-за конвертации, при сторонних р2р-пополняшках/погашениях из-за особенностей регламента зачислений.
Свои пополняхи через ТАС2Ю обычно не грешат оверами
А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:21
посетитель написав:
То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Я був попав на овер після такого. Тепер не резикую, чекаю коли зарахуються (кирилицею текст зміниться)
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extreme_lviv_ua
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:32
extreme_lviv_ua написав: посетитель написав:
То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?
Я був попав на овер після такого. Тепер не резикую, чекаю коли зарахуються (кирилицею текст зміниться)
Тобто якщо текст змінюється з англійської на українську то гроші вже зарахувались.Вірно я розумію?Не знав такого нюанса.
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