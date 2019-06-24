Возможно. Т.к. если переводили Моней, то гроши в лучшем случае зачислятся завтра после 13:00, а мож и послезавтра. А расходка может и седня провестись, но скорее всего завтра. Расскажете чем дело кончилось
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:45
Возможно. Т.к. если переводили Моней, то гроши в лучшем случае зачислятся завтра после 13:00, а мож и послезавтра. А расходка может и седня провестись, но скорее всего завтра. Расскажете чем дело кончилось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:46
Ще ні. З Моно гроші ще не зарахувались, а оплата ще не списалась. Чи буде овер залежить від того, яка операція проведеться першою. Однозначно сказати не можна, але ризик є. Гроші з Моно відправляли із застосунку Моно чи з допомогою ТАС2Ю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:53
Re: ТАСКОМБАНК
Із застосунку Моно.А где в Тас2ю можно пополнить Б5?А то шото не найду
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:10
А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:21
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:32
Тобто якщо текст змінюється з англійської на українську то гроші вже зарахувались.Вірно я розумію?Не знав такого нюанса.
Додано: Вів 25 чер, 2019 02:34
Картка-донор має бути зареєстрована у ТАС2Ю, тоді можна робити прямий переказ між картками або модно через "погасити". Для обережних радив би перекидувати спочатку на Ощадний рахунок, а звідти вже гасити В5, тоді точно без овера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 чер, 2019 02:40
Чем плох маринад В+? Таки ж наваристее сбера.
Додано: Вів 25 чер, 2019 05:24
Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.
Кэшбек будет в любом случае.
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