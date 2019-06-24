Так, але не 100% показник. Є 1% ризику.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33
Как я кредитный лимит повышал
Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.
Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.
У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.
Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"
Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП.
"Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.
Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!"
"Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "
Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"
Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "
Занавес.
Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.
С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетовая Пополнять через несколько дней. Но зато кешбэк...
Додано: Вів 25 чер, 2019 06:40
Искатель , уже много раз писали что по вике нет процедуры "поднятия лимита", если там ноль - то ноль, дебетка онли. Решается только открытием нового викенда с оплатой за выпуск и обслуживание соответственно.
В вашем случае могут открыть вторую Б5, старая при этом должна быть погашена полностью. Если по новой лимит будет больше -закроете совсем.
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15
Re: ТАСКОМБАНК
В воскресенье был со мной казус... Собрался прикупить продуктов в магазине, а на кред.лимите Вики всего пару десятков гривен оставалось. Закинул с ощадного пару сотен на дебетный и сразу перевел их на погашение кредита. Пришла смска, мол зараховано в погашение кред. задолженности. В ТАС 2Ю не заглядывал. Сделал покупки. Позже смотрю - покупка прошла в тот момент, когда деньги с дебетного счета уже ушли, но кредит еще не загасился, и покупка списалась частично с долларового счета, где валялось несколько долларов, с конвертацией и прочими приятными бонусами А на кредитный счет деньги зашли спустя 3 минуты после покупки. Отака х...ня, малята. Будьте бдительны, храни вас всех Христос например.
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