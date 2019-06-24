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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33
посетитель написав:
Тобто якщо текст змінюється з англійської на українську то гроші вже зарахувались.
Так, але не 100% показник. Є 1% ризику.
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MASolomko
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Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33
Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.
Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.
У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.
Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"
Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП.
"Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.
Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!"
"Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "
Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"
Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "
Занавес.
Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.
С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетовая
Пополнять через несколько дней. Но зато кешбэк...
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Искатель
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Додано: Вів 25 чер, 2019 06:40
Искатель
, уже много раз писали что по вике нет процедуры "поднятия лимита", если там ноль - то ноль, дебетка онли. Решается только открытием нового викенда с оплатой за выпуск и обслуживание соответственно.
В вашем случае могут открыть вторую Б5, старая при этом должна быть погашена полностью. Если по новой лимит будет больше -закроете совсем.
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Lost
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15
В воскресенье был со мной казус... Собрался прикупить продуктов в магазине, а на кред.лимите Вики всего пару десятков гривен оставалось. Закинул с ощадного пару сотен на дебетный и сразу перевел их на погашение кредита. Пришла смска, мол зараховано в погашение кред. задолженности. В ТАС 2Ю не заглядывал. Сделал покупки. Позже смотрю - покупка прошла в тот момент, когда деньги с дебетного счета уже ушли, но кредит еще не загасился, и покупка списалась частично с долларового счета, где валялось несколько долларов, с конвертацией и прочими приятными бонусами
А на кредитный счет деньги зашли спустя 3 минуты после покупки. Отака х...ня, малята. Будьте бдительны, храни вас всех Христос например.
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Ferlakur
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:51
Ferlakur написав:
В воскресенье был со мной казус... Собрался прикупить продуктов в магазине, а на кред.лимите Вики всего пару десятков гривен оставалось. Закинул с ощадного пару сотен на дебетный и сразу перевел их на погашение кредита. Пришла смска, мол зараховано в погашение кред. задолженности. В ТАС 2Ю не заглядывал. Сделал покупки. Позже смотрю - покупка прошла в тот момент, когда деньги с дебетного счета уже ушли, но кредит еще не загасился, и покупка списалась частично с долларового счета, где валялось несколько долларов, с конвертацией и прочими приятными бонусами
А на кредитный счет деньги зашли спустя 3 минуты после покупки. Отака х...ня, малята. Будьте бдительны, храни вас всех Христос например.
Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.
Не онлайн, но если знать - то спасает
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curiousobro
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:53
Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
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ignorabimus
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:08
ignorabimus написав:
Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!
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Flamingo
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:24
Flamingo написав: ignorabimus написав:
Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!
без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.
это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.
а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.
вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.
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mephala
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29
Flamingo написав: ignorabimus написав:
Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!
Она варта при наличии лимита
Без него она не стоит 365 грн
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curiousobro
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Додано: Вів 25 чер, 2019 08:39
Flamingo написав: Stargazer212 написав:
А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.
Кэшбек будет в любом случае.
Благодарю!
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Stargazer212
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