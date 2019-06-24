RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2699270027012702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33

Re: ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:Тобто якщо текст змінюється з англійської на українську то гроші вже зарахувались.
Так, але не 100% показник. Є 1% ризику.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33

Как я кредитный лимит повышал

Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.
Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.
У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.
Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"
Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП.

"Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.
Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!"
"Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "
Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"

Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "
Занавес.
Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.

С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетовая :) Пополнять через несколько дней. Но зато кешбэк...
Искатель
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 22.02.16
Подякував: 419 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 06:40

Искатель , уже много раз писали что по вике нет процедуры "поднятия лимита", если там ноль - то ноль, дебетка онли. Решается только открытием нового викенда с оплатой за выпуск и обслуживание соответственно. :mrgreen:
В вашем случае могут открыть вторую Б5, старая при этом должна быть погашена полностью. Если по новой лимит будет больше -закроете совсем. ;)
Lost
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:15

Re: ТАСКОМБАНК

В воскресенье был со мной казус... Собрался прикупить продуктов в магазине, а на кред.лимите Вики всего пару десятков гривен оставалось. Закинул с ощадного пару сотен на дебетный и сразу перевел их на погашение кредита. Пришла смска, мол зараховано в погашение кред. задолженности. В ТАС 2Ю не заглядывал. Сделал покупки. Позже смотрю - покупка прошла в тот момент, когда деньги с дебетного счета уже ушли, но кредит еще не загасился, и покупка списалась частично с долларового счета, где валялось несколько долларов, с конвертацией и прочими приятными бонусами :mrgreen: А на кредитный счет деньги зашли спустя 3 минуты после покупки. Отака х...ня, малята. Будьте бдительны, храни вас всех Христос например.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 14.10.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:51

  Ferlakur написав:В воскресенье был со мной казус... Собрался прикупить продуктов в магазине, а на кред.лимите Вики всего пару десятков гривен оставалось. Закинул с ощадного пару сотен на дебетный и сразу перевел их на погашение кредита. Пришла смска, мол зараховано в погашение кред. задолженности. В ТАС 2Ю не заглядывал. Сделал покупки. Позже смотрю - покупка прошла в тот момент, когда деньги с дебетного счета уже ушли, но кредит еще не загасился, и покупка списалась частично с долларового счета, где валялось несколько долларов, с конвертацией и прочими приятными бонусами :mrgreen: А на кредитный счет деньги зашли спустя 3 минуты после покупки. Отака х...ня, малята. Будьте бдительны, храни вас всех Христос например.

Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.

Не онлайн, но если знать - то спасает :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:53

Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
ignorabimus
 
Повідомлень: 686
З нами з: 11.09.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:08

  ignorabimus написав:Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?

А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:24

  Flamingo написав:
  ignorabimus написав:Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?

А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!

без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.
это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.
а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.
вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.
mephala
 
Повідомлень: 4710
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29

  Flamingo написав:
  ignorabimus написав:Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?

А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
С другой стороны не пойму логику наших людей - если нравится продукт почему не оформить нормально с абонкой. Карта ведь реально и хорошая и полезная. Абонка чисто на комунале отбивается. Все остальное профит. И насколько я понимаю по акционным викам с лимитом обычно не очень или 1-1.5 к или вовсе 0. А по обычным повеселее будет. Причём по карте есть и другие полезные плюшки типа валютообмена. Я сам не прочь Воспользоваться шаррй, но в случае с Виикой изначально шёл на её полнофункциональное оформление, "бо вона того варта"!

Она варта при наличии лимита
Без него она не стоит 365 грн
curiousobro
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:39

  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.

Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.
Кэшбек будет в любом случае.

Благодарю!
Stargazer212
 
Повідомлень: 65
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2699270027012702>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, VLADPn, vollena71 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.