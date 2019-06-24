Додано: Вів 25 чер, 2019 05:33

Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП."Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!""Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "Занавес.Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетоваяПополнять через несколько дней. Но зато кешбэк...