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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2699270027012702 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50 mephala написав: без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.

это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.

а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.

вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит. без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.

Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но

Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. НоИмхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать Flamingo

Повідомлень: 2252 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 08:58 curiousobro написав: Она варта при наличии лимита

Без него она не стоит 365 грн Она варта при наличии лимитаБез него она не стоит 365 грн

Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" Flamingo

Повідомлень: 2252 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2699270027012702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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