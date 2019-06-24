mephala написав:без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.
это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.
а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.
вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.
Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но
Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать