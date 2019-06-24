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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2699270027012702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50

  mephala написав:без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.
это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.
а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.
вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.

Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но
Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:58

  curiousobro написав:Она варта при наличии лимита
Без него она не стоит 365 грн

Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" ;)
Flamingo
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Повідомлень: 2252
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 482 раз.
 
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  #<1 ... 2699270027012702
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