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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2700270127022703>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50

  mephala написав:без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.
это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.
а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.
вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.

Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но
Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:58

  curiousobro написав:Она варта при наличии лимита
Без него она не стоит 365 грн

Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:04

Flamingo
ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.
а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.
кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает. :evil:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:32

  mephala написав:Flamingo
ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.
а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.
кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает. :evil:

Ну много карт, если они бесплатные, кушать не просят. Но периодически могут извлекаться из колоды под определённые плюшки. Но каждый конечно сам определяет и количество и качество. Я к примеру тоже не сразу заменил бонус эксим. Первую карту завёл лишь в мае (программа была с января) и это был Голд. А первая Платина появилась лишь в июле. Сейчас на двоих с женой имеем 4платины. И вот по ней как раз происходило то чем для вас стал Трэвел - можно платить не думая о мсс. Уже подумывал а зачем остальные карты нужны, но программу "улучшили" и стала опять нужна Виика, а там и Б5 оформил под акционный комуналь.
В Трэвел уже не погружался потому как никаких преимуществ по нему для себя не увидел. И если вы пишете что он аналогичен орехам то тем более мне не удобно. Это получается что если баллов на гостиницу или билет будет не хватать то я их и купить не смогу? Или там можно использовать баллы на частичную оплату?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:32

  curiousobro написав:Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.
Не онлайн, но если знать - то спасает :)

Просмотрела погашения по списку операций
16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51
может и раз в час, но привязки к минутам нет
между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності
от 10 до 30 минут
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38

  vollena71 написав:
  curiousobro написав:Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.
Не онлайн, но если знать - то спасает :)

Просмотрела погашения по списку операций
16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51
может и раз в час, но привязки к минутам нет
между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності
от 10 до 30 минут

Это то, что озвучивал офпред.
Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)
А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.

Хотя не исключено, что процесс покращили и щас погашение идет онлайн.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:42

  curiousobro написав:Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)
А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.

Так вот пока он таки не увеличится в тас2ю, потратить нельзя
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59

Flamingo
частично нельзя ни по орехам ни по баллам. только полностью.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59

Re: ТАСКОМБАНК

guntherhouse777 написав:
  Faceless написав:
Vorlon написав:Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях...
Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так

Чем плох маринад В+? Таки ж наваристее сбера.

Ничем не плох, просто нет в хозяйстве
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.

Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.
Кэшбек будет в любом случае.


Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже)
Faceless
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