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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2700270127022703> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Вів 25 чер, 2019 08:50 mephala написав: без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.

это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.

а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.

вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит. без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная.это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то.а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет.вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.

Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но

Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. НоИмхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать Flamingo

Повідомлень: 2253 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 08:58 curiousobro написав: Она варта при наличии лимита

Без него она не стоит 365 грн Она варта при наличии лимитаБез него она не стоит 365 грн

Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" Вы правы, но там каГ бэ можно карту заказать, подождать смс о лимите а потом вносить абонку в зависимости от "долива пива после отстоя пены" Flamingo

Повідомлень: 2253 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:04 Flamingo

ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.

а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.

кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает. ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает. mephala Повідомлень: 4712 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:32 mephala написав: Flamingo

ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.

а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.

кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает. ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать.а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других.кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает.

Ну много карт, если они бесплатные, кушать не просят. Но периодически могут извлекаться из колоды под определённые плюшки. Но каждый конечно сам определяет и количество и качество. Я к примеру тоже не сразу заменил бонус эксим. Первую карту завёл лишь в мае (программа была с января) и это был Голд. А первая Платина появилась лишь в июле. Сейчас на двоих с женой имеем 4платины. И вот по ней как раз происходило то чем для вас стал Трэвел - можно платить не думая о мсс. Уже подумывал а зачем остальные карты нужны, но программу "улучшили" и стала опять нужна Виика, а там и Б5 оформил под акционный комуналь.

В Трэвел уже не погружался потому как никаких преимуществ по нему для себя не увидел. И если вы пишете что он аналогичен орехам то тем более мне не удобно. Это получается что если баллов на гостиницу или билет будет не хватать то я их и купить не смогу? Или там можно использовать баллы на частичную оплату? Ну много карт, если они бесплатные, кушать не просят. Но периодически могут извлекаться из колоды под определённые плюшки. Но каждый конечно сам определяет и количество и качество. Я к примеру тоже не сразу заменил бонус эксим. Первую карту завёл лишь в мае (программа была с января) и это был Голд. А первая Платина появилась лишь в июле. Сейчас на двоих с женой имеем 4платины. И вот по ней как раз происходило то чем для вас стал Трэвел - можно платить не думая о мсс. Уже подумывал а зачем остальные карты нужны, но программу "улучшили" и стала опять нужна Виика, а там и Б5 оформил под акционный комуналь.В Трэвел уже не погружался потому как никаких преимуществ по нему для себя не увидел. И если вы пишете что он аналогичен орехам то тем более мне не удобно. Это получается что если баллов на гостиницу или билет будет не хватать то я их и купить не смогу? Или там можно использовать баллы на частичную оплату? Flamingo

Повідомлень: 2253 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:32 curiousobro написав: Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.

Не онлайн, но если знать - то спасает Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.Не онлайн, но если знать - то спасает

Просмотрела погашения по списку операций

16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51

может и раз в час, но привязки к минутам нет

между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності

от 10 до 30 минут Просмотрела погашения по списку операций16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51может и раз в час, но привязки к минутам нетмежду Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованностіот 10 до 30 минут VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 2013 З нами з: 18.09.13 Подякував: 420 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38 vollena71 написав: curiousobro написав: Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.

Не онлайн, но если знать - то спасает Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных.Не онлайн, но если знать - то спасает

Просмотрела погашения по списку операций

16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51

может и раз в час, но привязки к минутам нет

между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності

от 10 до 30 минут Просмотрела погашения по списку операций16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51может и раз в час, но привязки к минутам нетмежду Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованностіот 10 до 30 минут

Это то, что озвучивал офпред.

Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)

А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.



Хотя не исключено, что процесс покращили и щас погашение идет онлайн. Это то, что озвучивал офпред.Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.Хотя не исключено, что процесс покращили и щас погашение идет онлайн. curiousobro Повідомлень: 2108 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:42 curiousobro написав: Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)

А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.

Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю)А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.

Так вот пока он таки не увеличится в тас2ю, потратить нельзя Так вот пока он таки не увеличится в тас2ю, потратить нельзя VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 2013 З нами з: 18.09.13 Подякував: 420 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59 Flamingo

частично нельзя ни по орехам ни по баллам. только полностью. mephala Повідомлень: 4712 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 09:59 Re: ТАСКОМБАНК guntherhouse777 написав: Faceless написав: Vorlon написав: Не понимаю - зачем лишнее звено "Ощадный" в обоих случаях... Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так Лично у меня средства в размере суммы в грейсе маринуются на Ощадном с начала месяца, потому так

Чем плох маринад В+? Таки ж наваристее сбера. Чем плох маринад В+? Таки ж наваристее сбера.

Ничем не плох, просто нет в хозяйстве Ничем не плох, просто нет в хозяйстве Faceless

Модератор Повідомлень: 24912 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5893 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:02 Re: ТАСКОМБАНК Flamingo написав: Stargazer212 написав: А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался. А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.

Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.

Кэшбек будет в любом случае. Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.Кэшбек будет в любом случае.



Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже) Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже) Faceless

Модератор Повідомлень: 24912 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5893 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2700270127022703> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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