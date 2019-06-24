mephala написав:без наличия Б5 с пудрой в дополнение сама по себе она не так уж и классная. это все расходы на выходные переносить что ли? не удобно как то. а с понедельника по пятницу викенд ну никакого интереса не представляет. вот все три карты иметь это другой разговор. ИМХО даже сима уже не так ярко блестит.
Ну так никто ж не спорит карты разные нужны и брать из них надо все лучшее. Но Имхо даже имея лишь одну виику банальное планирование своих расходов решает проблему эффективного его использования. Когда иногда к концу месяца мне не хватает симиной платины - просто планирую основные траты на субботу воскресенье. А мелочь типа мороженное и кофе среди недели можно оплатить чем нибудь ещё. Ну не покупаете же вы каждую неделю смарты и тв. А если покупаете то не обязательно ведь это делать по средам, можно и на субботу перенести. А интернет Оплата и вовсе не зависит от дня недели. Плюс немаловажный фишка кэшбек по валютным тратам (правда имеет смысл в основном если совпадают валюта 'имеющаяся на карте и валюта платежа. Вот имею я Б5, но пользовал её по сути только один месяц, когда быстро исчерпал лимиты и Симы и Виики, а комуналь надо было платить. Но все потому что карты есть разные, разных банков и с разными плюшки - поэтому есть из чего выбирать
Flamingo ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать. а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других. кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает.
mephala написав:Flamingo ну иметь слишком много карт тоже не удобно. тут нужен баланс между профитом и размером колоды. например та же идейная - бонус хорош но в инете покупаю редко что бы ее открывать. а вот аллын трэвэл с 2,4% чистыми бонусами на билеты меня вполне устраивает. можно платить практически везде не задумываясь про МСС. в результате она вытеснила все остальные карты так как редко когда больше выпадает у других. кстати трио от таса могло бы вытеснить трэвэл. но таська жадина мне лимит не дает.
Ну много карт, если они бесплатные, кушать не просят. Но периодически могут извлекаться из колоды под определённые плюшки. Но каждый конечно сам определяет и количество и качество. Я к примеру тоже не сразу заменил бонус эксим. Первую карту завёл лишь в мае (программа была с января) и это был Голд. А первая Платина появилась лишь в июле. Сейчас на двоих с женой имеем 4платины. И вот по ней как раз происходило то чем для вас стал Трэвел - можно платить не думая о мсс. Уже подумывал а зачем остальные карты нужны, но программу "улучшили" и стала опять нужна Виика, а там и Б5 оформил под акционный комуналь. В Трэвел уже не погружался потому как никаких преимуществ по нему для себя не увидел. И если вы пишете что он аналогичен орехам то тем более мне не удобно. Это получается что если баллов на гостиницу или билет будет не хватать то я их и купить не смогу? Или там можно использовать баллы на частичную оплату?
curiousobro написав:Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных. Не онлайн, но если знать - то спасает
Просмотрела погашения по списку операций 16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51 может и раз в час, но привязки к минутам нет между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності от 10 до 30 минут
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curiousobro написав:Кредитный счёт погашается раз в час с 9 до 21, в том числе на выходных. Не онлайн, но если знать - то спасает
Просмотрела погашения по списку операций 16:56, 9:55, 8:14, 16:11, 8:08, 10:51 может и раз в час, но привязки к минутам нет между Перерахування коштів на погашення заборгованності и Погашення заборгованності от 10 до 30 минут
Это то, что озвучивал офпред. Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю) А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.
Хотя не исключено, что процесс покращили и щас погашение идет онлайн.
curiousobro написав:Там странная система - деньги вроде как уходят на кредитный счет и приходит смс о погашении, но сам лимит не увеличивается. (смотрю по тас2ю) А потом в какой-то момент он таки увеличивается в тас2ю. Не засекал точно, так как делаю это обычно утром и потом туда не заглядываю.
Так вот пока он таки не увеличится в тас2ю, потратить нельзя
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Stargazer212 написав:А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок. Кэшбек будет в любом случае.
Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже)