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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2700270127022703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:16

Re: ТАСКОМБАНК

Все помнят, что на этой неделе конец квартала?
arkavs
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Повідомлень: 335
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:23

arkavs
Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю?
Vorlon
 
Повідомлень: 6981
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  #<1 ... 2700270127022703
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