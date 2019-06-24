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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:16
Все помнят, что на этой неделе конец квартала?
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arkavs
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:23
arkavs
Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю?
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Vorlon
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