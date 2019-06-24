|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:16
Все помнят, что на этой неделе конец квартала?
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:23
arkavs
Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6981
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:28
arkavs написав:
Все помнят, что на этой неделе конец квартала?
И еще.
Все ли помнять, что конец недели на этой неделе - четверг, а не пятница?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:30
Vorlon написав:arkavs
Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю?
Ха, не знал
Но рисковать не буду - спишу и в четверг и в понедилок
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:41
Faceless написав: Flamingo написав: Stargazer212 написав:
А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.
Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.
Кэшбек будет в любом случае.
Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже)
Возможно вы и правы, но в таком случае если пройдёт вдруг раньше покупка - то будет теховер. Это с одной стороны. С другой, в те прекрасные времена, когда погашение Виики проходило после 21-00,хотя тас 24 рисовал в выписке проводку погашения сразу, случился у меня прекрасный пример покупки, когда Тася для оплаты взяла мои евро вместо уже практически проверенных гривень. И хоть оплата проводилась по счету позже никто евро не возвращал. Так что имхо лучше перебдеть. Тем более что при пополнении карты через кассу не давать саму карту не сложно.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:43
Flamingo написав: ignorabimus написав:
Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?
А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...
Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.
Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял.
-
Siris
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|