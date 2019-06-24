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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2701270227032704> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Вів 25 чер, 2019 10:16 Re: ТАСКОМБАНК Все помнят, что на этой неделе конец квартала? arkavs

Повідомлень: 335 З нами з: 11.06.15 Подякував: 534 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 10:23 arkavs

Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю? Vorlon Повідомлень: 6982 З нами з: 14.06.13 Подякував: 359 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:28 arkavs написав: Все помнят, что на этой неделе конец квартала? Все помнят, что на этой неделе конец квартала?



И еще.

Все ли помнять, что конец недели на этой неделе - четверг, а не пятница? И еще.Все ли помнять, что конец недели на этой неделе - четверг, а не пятница? curiousobro Повідомлень: 2110 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:30 Vorlon написав: arkavs

Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю? Так вроде перенесли же уничтожение бонусов на 1-ый рабочий день нового квартала. Я ничего не путаю?

Ха, не знал

Но рисковать не буду - спишу и в четверг и в понедилок



18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу

(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U». Ха, не зналНо рисковать не буду - спишу и в четверг и в понедилок18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U». curiousobro Повідомлень: 2110 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:41 Faceless написав: Flamingo написав: Stargazer212 написав: А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался. А кстати, если на дебетную вику кинуть еврики (через кассу) и платить викой в еврозоне (Италия например) - овера не будет жеж? Конвертации нет же! И кешбек будет? А то я что-то запутался.

Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.

Кэшбек будет в любом случае. Смотря как закидывать через кассу. Если по номеру счёта то Теховера точно не будет. Если пополните карту и использованием поса и тут же вылетите в Италию и по прилету сразу расплатитетесь (или решите что-то прикупить в интернете с валютой оплаты Евро) - можете попасть не на теховер а на такую чудную вещь как на оплату либо кредитной гривней по невыгодному курсу, либо, если были другие валюты на дебете - этими валютами по тоже не выгодном курсу. Дело в том что пополнение в кассе через пос у Таси проводится следующим рабочим днем, поэтому надо карту в кассе кассиру не давать и все будет ок.Кэшбек будет в любом случае.



Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже) Проводится оно то следующим рабочим, но авторизационный остаток поднимется сразу (смс будет о пополнении), а при расчётах в торговой сети важен именно авторизационный остаток, покупка тоже пройдёт не раньше, чем на следующий рабочий день (а скорее всего позже)

Возможно вы и правы, но в таком случае если пройдёт вдруг раньше покупка - то будет теховер. Это с одной стороны. С другой, в те прекрасные времена, когда погашение Виики проходило после 21-00,хотя тас 24 рисовал в выписке проводку погашения сразу, случился у меня прекрасный пример покупки, когда Тася для оплаты взяла мои евро вместо уже практически проверенных гривень. И хоть оплата проводилась по счету позже никто евро не возвращал. Так что имхо лучше перебдеть. Тем более что при пополнении карты через кассу не давать саму карту не сложно. Возможно вы и правы, но в таком случае если пройдёт вдруг раньше покупка - то будет теховер. Это с одной стороны. С другой, в те прекрасные времена, когда погашение Виики проходило после 21-00,хотя тас 24 рисовал в выписке проводку погашения сразу, случился у меня прекрасный пример покупки, когда Тася для оплаты взяла мои евро вместо уже практически проверенных гривень. И хоть оплата проводилась по счету позже никто евро не возвращал. Так что имхо лучше перебдеть. Тем более что при пополнении карты через кассу не давать саму карту не сложно. Flamingo

Повідомлень: 2254 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 11:43 Flamingo написав: ignorabimus написав: Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое? Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?

А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле... А вы уверены, что и в этом году будет раздача шаровых Вик? Некоторые вон ждали и не дождались в этом апреле...

Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.

Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял. Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял. Siris Повідомлень: 125 З нами з: 17.02.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 13:16 ignorabimus написав: Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое? Кто-нибудь пробовал, одну акционную Вику в первых числах октября закрыть, вторую через пару недель получить? Реально прокатывает такое?

только когда будете закрывать, надо сказать экономисту, чтобы помимо закрытия карты с кредитным счетом, она вручную позакрывала и остальные четыре дебетных счета, иначе сами они закроются только через 30 дней, а пока они не закроются, программа не даст принять заявку на новый викенд только когда будете закрывать, надо сказать экономисту, чтобы помимо закрытия карты с кредитным счетом, она вручную позакрывала и остальные четыре дебетных счета, иначе сами они закроются только через 30 дней, а пока они не закроются, программа не даст принять заявку на новый викенд F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9524 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 13:29 Re: ТАСКОМБАНК Siris написав: Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.

Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял. Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял.



Что, на совсем прекратили выдавать викенды? А если срок действия карты подходит к концу, её не перевыпустят, а счета закроют? Что, на совсем прекратили выдавать викенды? А если срок действия карты подходит к концу, её не перевыпустят, а счета закроют? Amid Повідомлень: 1055 З нами з: 12.06.08 Подякував: 100 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 13:58 Искатель написав: Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.

Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.

У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.

Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"

Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП.



"Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.

Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!"

"Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "

Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"



Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "

Занавес.

Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.



С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетовая Пополнять через несколько дней. Но зато кешбэк... Это могло бы стать неплохим анекдотом, но это грустный юмор.Решил я вчера наведаться в местное отделение ТАСа и рискнуть повысить кредлимит по карте.У меня их две: Б5 с лимитом 5000. И Викенд (я его для онлайн-валютообмена использую) с кредлимитом НОЛЬ.Захожу в отделение: "Так и так, хочу повысить кредлимит..." - "Сколько хотите?" - "А сколько гарантированно дадут?"Девочка стучит по клавишам: "Так у Вас тут задолженность по карте есть!" Ну, естественно, есть, я ж покупки в июне делал, только-только погасил за май сумму в ЛП."Так это надо сначала в ноль вывести... ". Немая сцена, смотрю я на нее, она на меня.Потом собираюсь с силами: "ЗАЧЕМ?!!!""Так это... эту карту закроют, новую откроют и на нее будем просить кредлимит... "Я: "Стоп! Я уже ничего не хочу. Не надо ничего закрывать!"Потом между прочим: "А может, повысим кредлимит по Викенду? У меня там вообще ноль, задолженности нет". - "А зачем Вам это? Это ж надо НОВУЮ КАРТУ ОТКРЫВАТЬ. Вам еще 365 грн платить... "Занавес.Уходил из отделения с каким-то смешанным чувством... Даже и не знаю, как передать эмоции.С учетом того, что эти 5000 - это на Б5+ Пудру жены... в принципе, почти как дебетоваяПополнять через несколько дней. Но зато кешбэк...

Девочки немного не в курсе.

Не надо ничего гасить заранее.

Просите поднять КЛ: скоринг, обзвон... Если да-то таки верно, гасить в ноль, получаете новую Б5 с новым КЛ.

Если нет-идете восвояси со своим старым КЛ.

(Проверено на себе) Девочки немного не в курсе.Не надо ничего гасить заранее.Просите поднять КЛ: скоринг, обзвон... Если да-то таки верно, гасить в ноль, получаете новую Б5 с новым КЛ.Если нет-идете восвояси со своим старым КЛ.(Проверено на себе) guntherhouse777 Повідомлень: 3955 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 14:01 Amid написав: Siris написав: Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.

Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял. Был в отделении, хотел узнать за повышение лимитов по кредиткам. Так мне сказали, что по картам WC прекращен выпуск и если карту закрыть с целью первыпуска с новым лимитом, то так не выйдет. Действующие викенды остаются, а новые уже не оформляют.Представитель может это прокоментировать ? или я что то не так понял.



Что, на совсем прекратили выдавать викенды? А если срок действия карты подходит к концу, её не перевыпустят, а счета закроют? Что, на совсем прекратили выдавать викенды? А если срок действия карты подходит к концу, её не перевыпустят, а счета закроют?



Мне не ответили как оно будет. Поэтому и хочется услышать коментарий представителя. Мне не ответили как оно будет. Поэтому и хочется услышать коментарий представителя. Siris Повідомлень: 125 З нами з: 17.02.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2701270227032704> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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