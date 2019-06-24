RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2701270227032704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:22

vollena71
Это точно не раз в час.. У меня был 1 перевод на погашение, который разбился каким то образом на 4 части (по сумме это было 2-3 покупки с копейками) и эти 4 части гасились не 30 мин, а в течении 4 часов. В итоге пару гривен застряли на транзитном счету и их зачислили как погашение аж на 4 сутки! Сказочный банк, более чем.
Maksi2
 
Повідомлень: 7
З нами з: 18.06.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:46

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 04.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:48

Re: ТАСКОМБАНК

2ю не видит текущих
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:56

  Алексей77 написав:Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%

А на какой срок вы размещает,что применяется такая надбавка? Что то не видел надбавок за размещение,тем более для валюты.
VanKiss
 
Повідомлень: 64
З нами з: 13.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:59

  Lost написав:Искатель , уже много раз писали что по вике нет процедуры "поднятия лимита", если там ноль - то ноль, дебетка онли. Решается только открытием нового викенда с оплатой за выпуск и обслуживание соответственно. :mrgreen:
В вашем случае могут открыть вторую Б5, старая при этом должна быть погашена полностью. Если по новой лимит будет больше -закроете совсем. ;)

ОК, с Викендом я успокоюсь. Мне и дебетового хватает для валютообмена.

А вот что касается Б5... Можно иметь две Б5? Да?
И... со слов девочки в отделении, мне прямым текстом сказали:
1) сначала закрываем старую;
2) потом подаем на новую
И при таком раскладе - есть шанс вместо 5к получить вообще ноль, что меня совсем не устраивает.
Искатель
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 22.02.16
Подякував: 420 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

Видит только Ощадные. Значит нельзя открыть без карты?
Как ускорить выпуск карты для открытия Депо?!!!
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 04.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:04

  VanKiss написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%

А на какой срок вы размещает,что применяется такая надбавка? Что то не видел надбавок за размещение,тем более для валюты.

0.5 добавляется на полгода. Итого 3%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 04.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2701270227032704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], ignorabimus, Oktawa, slasva, vollena71 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72556)
25.06.2019 16:11
EximBonus Bot (471)
25.06.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.