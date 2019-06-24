Додано: Вів 25 чер, 2019 14:46

Добрый день

Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном

Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%

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