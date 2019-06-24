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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:22
vollena71
Это точно не раз в час.. У меня был 1 перевод на погашение, который разбился каким то образом на 4 части (по сумме это было 2-3 покупки с копейками) и эти 4 части гасились не 30 мин, а в течении 4 часов. В итоге пару гривен застряли на транзитном счету и их зачислили как погашение аж на 4 сутки! Сказочный банк, более чем.
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Maksi2
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:46
Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%
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Алексей77
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:48
2ю не видит текущих
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Alex_ki
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:56
Алексей77 написав:
Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%
А на какой срок вы размещает,что применяется такая надбавка? Что то не видел надбавок за размещение,тем более для валюты.
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VanKiss
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:59
Lost написав:Искатель
, уже много раз писали что по вике нет процедуры "поднятия лимита", если там ноль - то ноль, дебетка онли. Решается только открытием нового викенда с оплатой за выпуск и обслуживание соответственно.
В вашем случае могут открыть вторую Б5, старая при этом должна быть погашена полностью. Если по новой лимит будет больше -закроете совсем.
ОК, с Викендом я успокоюсь. Мне и дебетового хватает для валютообмена.
А вот что касается Б5... Можно иметь две Б5? Да?
И... со слов девочки в отделении, мне прямым текстом сказали:
1) сначала закрываем старую;
2) потом подаем на новую
И при таком раскладе - есть шанс вместо 5к получить вообще ноль, что меня совсем не устраивает.
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Искатель
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1
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:03
Видит только Ощадные. Значит нельзя открыть без карты?
Как ускорить выпуск карты для открытия Депо?!!!
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Алексей77
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:04
VanKiss написав: Алексей77 написав:
Добрый день
Можно ли открыть депо через тас2Ю с текущего счета в долларе? или надо ждать долларовую плативку? Сейчас сумма на ощадном
Задача - открыть депо с надбавкой 0,5%
А на какой срок вы размещает,что применяется такая надбавка? Что то не видел надбавок за размещение,тем более для валюты.
0.5 добавляется на полгода. Итого 3%
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
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