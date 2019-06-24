Flamingo написав:Сегодня как обычно загасился, чтобы остаться в грейсе (погашение делал "пимпой" после 14-00, поскольку надеялся что может еще риверсейлчик зайдет, но не зашел ). Сейчас полез в т2ю глянуть все ли провелось, а смотрю - кред.лим то удвоился!!! Мне и 30 в принципе хватало, но с 60 теперь и вовсе полный порядок. Перед этим в последний раз поднимали лимит на "пятерочку" в октябре. Так что гляньте - думаю я не один такой счастливчик - очередной "полугодовой раздаче лимитов" - быть!!! Спасибо Тася!
Таки да! Удвоили!
Ещё в 12.10 делал покупку - смс приходило со старым лимитом и остатком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Flamingo написав:Сегодня как обычно загасился, чтобы остаться в грейсе (погашение делал "пимпой" после 14-00, поскольку надеялся что может еще риверсейлчик зайдет, но не зашел ). Сейчас полез в т2ю глянуть все ли провелось, а смотрю - кред.лим то удвоился!!! Мне и 30 в принципе хватало, но с 60 теперь и вовсе полный порядок. Перед этим в последний раз поднимали лимит на "пятерочку" в октябре. Так что гляньте - думаю я не один такой счастливчик - очередной "полугодовой раздаче лимитов" - быть!!! Спасибо Тася!
Таки да! Удвоили!
Ещё в 12.10 делал покупку - смс приходило со старым лимитом и остатком