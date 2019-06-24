RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2703270427052706>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:50

  Flamingo написав:Сегодня как обычно загасился, чтобы остаться в грейсе (погашение делал "пимпой" после 14-00, поскольку надеялся что может еще риверсейлчик зайдет, но не зашел :( ). Сейчас полез в т2ю глянуть все ли провелось, а смотрю - кред.лим то удвоился!!! Мне и 30 в принципе хватало, но с 60 теперь и вовсе полный порядок. Перед этим в последний раз поднимали лимит на "пятерочку" в октябре.
Так что гляньте - думаю я не один такой счастливчик - очередной "полугодовой раздаче лимитов" - быть!!! :twisted:
Спасибо Тася! :mrgreen:

Таки да! Удвоили!

Ещё в 12.10 делал покупку - смс приходило со старым лимитом и остатком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8652
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6109 раз.
Подякували: 2380 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:53

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Сегодня как обычно загасился, чтобы остаться в грейсе (погашение делал "пимпой" после 14-00, поскольку надеялся что может еще риверсейлчик зайдет, но не зашел :( ). Сейчас полез в т2ю глянуть все ли провелось, а смотрю - кред.лим то удвоился!!! Мне и 30 в принципе хватало, но с 60 теперь и вовсе полный порядок. Перед этим в последний раз поднимали лимит на "пятерочку" в октябре.
Так что гляньте - думаю я не один такой счастливчик - очередной "полугодовой раздаче лимитов" - быть!!! :twisted:
Спасибо Тася! :mrgreen:

Таки да! Удвоили!

Ещё в 12.10 делал покупку - смс приходило со старым лимитом и остатком

Да, удвоился.
Подтверждаю массовость сего явления :D

P.S. По Б5 в три раза подняли
ramaz
 
Повідомлень: 243
З нами з: 12.07.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:55

  Вкладчик1234 написав:Таки да! Удвоили!

И мне, по Викенду. Спасибо, ТАСя! Замучился уже викенд каждую неделю пополнять, а теперь хватит и два раза в месяц.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:56

Re: ТАСКОМБАНК

А мнe нeт, как было 20т так и осталось.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 604
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:06

Flamingo
ХАХА. Как был лимит по вике 15 так и остался, зато, зачем-то по Б5 до 100 подняли :)))
Amid
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 12.06.08
Подякував: 100 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:06

Re: ТАСКОМБАНК

По Б5 подняли с 1000 до 3000, по Вике осталось как было 1500.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 14.10.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:10

тож только б5 :(
мож 2й транш будет :)
v57
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 14.03.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:22

По Вікенду вибрано 100% ліміту, по В5 - 0%. В5 знову х2, по Вікенду знову тиша. ТАСя, де логіка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 18.08.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:23

Б5: 10 -> 10.
Вика: 0 -> 0.
(
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:26

Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(
Vorlon
 
Повідомлень: 6983
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2703270427052706>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, Vorlon, wig і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12693)
25.06.2019 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.