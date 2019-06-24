Додано: Вів 25 чер, 2019 16:26

Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов? А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?



Лишь когда клиенты обнаружат списание средств с валютных счетов в отделении им сообщат, что они обязаны были написать завление об отказе от этой услуги. Но где об этом было написано заранее и почему в отделениях врут (или уверяют) что этого GSM-информирования не будет?



Кроме того, что этот банк понимает под GSM-информированием по депозитным валютным картам и счетам? Информирование только о том, что с клиента в очередной раз ни за что списали 0,37 USD?



Что это за крохоборство? Уже обошли последних прощелыг. Здесь есть офпред этого банка?



Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.



Там весь бизнес на таком что-ли основан?