RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2703270427052706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:26

Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов? А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?

Лишь когда клиенты обнаружат списание средств с валютных счетов в отделении им сообщат, что они обязаны были написать завление об отказе от этой услуги. Но где об этом было написано заранее и почему в отделениях врут (или уверяют) что этого GSM-информирования не будет?

Кроме того, что этот банк понимает под GSM-информированием по депозитным валютным картам и счетам? Информирование только о том, что с клиента в очередной раз ни за что списали 0,37 USD?

Что это за крохоборство? Уже обошли последних прощелыг. Здесь есть офпред этого банка?

Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.

Там весь бизнес на таком что-ли основан?
newbie
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:31

  Vorlon написав:Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(

У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2703270427052706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, maxim2014, wig і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12693)
25.06.2019 17:33
Рынок ОВГЗ (885)
25.06.2019 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.