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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2704270527062707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:26

Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов? А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?

Лишь когда клиенты обнаружат списание средств с валютных счетов в отделении им сообщат, что они обязаны были написать завление об отказе от этой услуги. Но где об этом было написано заранее и почему в отделениях врут (или уверяют) что этого GSM-информирования не будет?

Кроме того, что этот банк понимает под GSM-информированием по депозитным валютным картам и счетам? Информирование только о том, что с клиента в очередной раз ни за что списали 0,37 USD?

Что это за крохоборство? Уже обошли последних прощелыг. Здесь есть офпред этого банка?

Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.

Там весь бизнес на таком что-ли основан?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:31

  Vorlon написав:Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(

У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:37

вроде здесь мелькнуло шо вики перестали оформлять
потому и не доливают?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:41

  wig написав:
  Vorlon написав:Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(

У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?

Ну я ж писал, что мну сегодня увеличили с 30 до 60 :roll:
Так что до от 10-тки до предела еще далеко
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:42

Re: ТАСКОМБАНК

  newbie написав:Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов?

Написано у тарифах продукту, з якими ви мали ознайомитись при підписанні договору на відкриття продукту (рахунку).
  newbie написав:А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?

Ви написали заяву на відмову від послуги, про яку не знали?
  newbie написав:Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.

Знаючи ваше буквоїдство, важко віриться, що ви повірили дівчині на слово і підписали усі папірці не читаючи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:43

ПОка писал предыдущее сообщение - пришла СМС - тася еще и по Б5 удвоила лимит. Правдтам было 5 а стало 10. Но все равно спасибо.
Так что началась вторая серия подъема лимитов. Проверяйтесь! :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:47

  Flamingo написав:ПОка писал предыдущее сообщение - пришла СМС - тася еще и по Б5 удвоила лимит. Правдтам было 5 а стало 10. Но все равно спасибо.
Так что началась вторая серия подъема лимитов. Проверяйтесь! :mrgreen:


Аналогично double shoot по вике и по В5.

А я к ним только подходил на бомжевание
Сказали поднимается только с закрытием карт - и только меня и видели :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:49

  Flamingo написав:Ну я ж писал, что мну сегодня увеличили с 30 до 60 :roll:
Так что до от 10-тки до предела еще далеко

Я думал это по пятерочке, там давно столько.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

И... со слов девочки в отделении, мне прямым текстом сказали:
1) сначала закрываем старую;
2) потом подаем на новую
И при таком раскладе - есть шанс вместо 5к получить вообще ноль, что меня совсем не устраивает.
Теж пробував піднімати через випуск нової карти, але мені сказали, якщо буде у нової більший кред ліміт то стару закриємо, якщо ні, то зариєм нову а стара залишиться. Тому ви точно залишитесь при своїх 5к в любому випадку.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:12

  curiousobro написав:Аналогично double shoot по вике и по В5.


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Esq
 
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