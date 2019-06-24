Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов? А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?
Лишь когда клиенты обнаружат списание средств с валютных счетов в отделении им сообщат, что они обязаны были написать завление об отказе от этой услуги. Но где об этом было написано заранее и почему в отделениях врут (или уверяют) что этого GSM-информирования не будет?
Кроме того, что этот банк понимает под GSM-информированием по депозитным валютным картам и счетам? Информирование только о том, что с клиента в очередной раз ни за что списали 0,37 USD?
Что это за крохоборство? Уже обошли последних прощелыг. Здесь есть офпред этого банка?
Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.
newbie написав:Где написано, что банк имеет право без согласия клиентов предоставлять чистым валютным депозитчикам услугу GSM-информирования по валютным текущим счетам и не сообщать им об этом при открытии счетов и депозитов?
Написано у тарифах продукту, з якими ви мали ознайомитись при підписанні договору на відкриття продукту (рахунку).
newbie написав:А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?
Ви написали заяву на відмову від послуги, про яку не знали?
newbie написав:Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.
Знаючи ваше буквоїдство, важко віриться, що ви повірили дівчині на слово і підписали усі папірці не читаючи.
Flamingo написав:ПОка писал предыдущее сообщение - пришла СМС - тася еще и по Б5 удвоила лимит. Правдтам было 5 а стало 10. Но все равно спасибо. Так что началась вторая серия подъема лимитов. Проверяйтесь!
Аналогично double shoot по вике и по В5.
А я к ним только подходил на бомжевание Сказали поднимается только с закрытием карт - и только меня и видели
И... со слов девочки в отделении, мне прямым текстом сказали: 1) сначала закрываем старую; 2) потом подаем на новую И при таком раскладе - есть шанс вместо 5к получить вообще ноль, что меня совсем не устраивает.
Теж пробував піднімати через випуск нової карти, але мені сказали, якщо буде у нової більший кред ліміт то стару закриємо, якщо ні, то зариєм нову а стара залишиться. Тому ви точно залишитесь при своїх 5к в любому випадку.