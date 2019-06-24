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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:13
wig написав:
У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?
Ща удвоили до 20.
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Esq
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:16
Удвоили Б5 с 3 до 6 и вику с 5 до 10.
По Б5 что лежала на полке с 500 грн лимита налили до 1500 грн
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Hack-Stock
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:18
эх, меня снова обошли стороной... КЛ по Б5 остался 30к
видать депозиты в Тасе снова мешают:(
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Lost
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:20
wig написав: Flamingo написав:
Ну я ж писал, что мну сегодня увеличили с 30 до 60
Так что до от 10-тки до предела еще далеко
Я думал это по пятерочке, там давно столько.
Предполагаю, что Вы изначально оформляли Б5, а потом со временем получали Виику. Вот Вам на "первую" карту и подливают охотнее. У меня все наоборот - потому и результат такой.
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Flamingo
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:22
Lost написав:
эх, меня снова обошли стороной... КЛ по Б5 остался 30к
видать депозиты в Тасе снова мешают:(
Ну не знаю. У меня тоже под фонд. Правда в валюте. Но не помешали.
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Flamingo
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43
Flamingo написав:
Предполагаю, что Вы изначально оформляли Б5, а потом со временем получали Виику. Вот Вам на "первую" карту и подливают охотнее. У меня все наоборот - потому и результат такой.
От у мене саме така ситуація - В5 відчутно старша за Віку. Цікаво, що скаже Faceless
, чи починають вони наливати на Віку після того, як В5 досягла стелі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43
Maksi2 написав: Искатель написав:
А вот что касается Б5... Можно иметь две Б5? Да?
Можно иметь 2 карты Б5, одну в грн и вторую в $.
можно иметь две Б5 в грн. (одна будет с кредитным лимитом, вторая без) + можно иметь Б5 в валюте, если специалист отделения этого не знает, пусть звонит в КЦ или сами наберите КЦ и пусть его просветят...
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velvet
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Додано: Вів 25 чер, 2019 18:08
Flamingo написав:
ПОка писал предыдущее сообщение - пришла СМС - тася еще и по Б5 удвоила лимит. Правдтам было 5 а стало 10. Но все равно спасибо.
Так что началась вторая серия подъема лимитов. Проверяйтесь!
Жене Б5 с 1000 на 3000.
У меня Б5 по нулям.
Обе виики по нулям.
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Олег1964
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