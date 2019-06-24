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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2705270627072708>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:13

  wig написав:У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?


Ща удвоили до 20.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:16

Re: ТАСКОМБАНК

Удвоили Б5 с 3 до 6 и вику с 5 до 10.
По Б5 что лежала на полке с 500 грн лимита налили до 1500 грн
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:18

эх, меня снова обошли стороной... КЛ по Б5 остался 30к :(
видать депозиты в Тасе снова мешают:(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:20

  wig написав:
  Flamingo написав:Ну я ж писал, что мну сегодня увеличили с 30 до 60 :roll:
Так что до от 10-тки до предела еще далеко

Я думал это по пятерочке, там давно столько.

Предполагаю, что Вы изначально оформляли Б5, а потом со временем получали Виику. Вот Вам на "первую" карту и подливают охотнее. У меня все наоборот - потому и результат такой.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:22

  Lost написав:эх, меня снова обошли стороной... КЛ по Б5 остался 30к :(
видать депозиты в Тасе снова мешают:(

Ну не знаю. У меня тоже под фонд. Правда в валюте. Но не помешали.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Предполагаю, что Вы изначально оформляли Б5, а потом со временем получали Виику. Вот Вам на "первую" карту и подливают охотнее. У меня все наоборот - потому и результат такой.

От у мене саме така ситуація - В5 відчутно старша за Віку. Цікаво, що скаже Faceless, чи починають вони наливати на Віку після того, як В5 досягла стелі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43

  Maksi2 написав:
  Искатель написав:А вот что касается Б5... Можно иметь две Б5? Да?

Можно иметь 2 карты Б5, одну в грн и вторую в $.

можно иметь две Б5 в грн. (одна будет с кредитным лимитом, вторая без) + можно иметь Б5 в валюте, если специалист отделения этого не знает, пусть звонит в КЦ или сами наберите КЦ и пусть его просветят...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:08

  Flamingo написав:ПОка писал предыдущее сообщение - пришла СМС - тася еще и по Б5 удвоила лимит. Правдтам было 5 а стало 10. Но все равно спасибо.
Так что началась вторая серия подъема лимитов. Проверяйтесь! :mrgreen:

Жене Б5 с 1000 на 3000.
У меня Б5 по нулям.
Обе виики по нулям.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:42

Получил сообщение от банка в вайбере о повышении лимита
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:40

  Вкладчик1234 написав:Получил сообщение от банка в вайбере о повышении лимита

На вайбер відсилає банк повідомлення? В мене тільки смс(((
tarasum
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