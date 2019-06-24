О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 19:45
О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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