О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 19:45
О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:28
Висит сумма к погашению: 1 000 грн.Та что переводил.Дата погашения 25 июЛя.Получается овер.Но почему погасить до июля?Кредитный лимит 500 грн.Хоть отказался, но сегодня дали ))).Но этот лимит не перекрывает задолженность что б можно было сказать что я в грейсе по этому и погасить до 25 июля.
Короче не понятна мне такая ситуация
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