О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 19:45
О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:28
Висит сумма к погашению: 1 000 грн.Та что переводил.Дата погашения 25 июЛя.Получается овер.Но почему погасить до июля?Кредитный лимит 500 грн.Хоть отказался, но сегодня дали ))).Но этот лимит не перекрывает задолженность что б можно было сказать что я в грейсе по этому и погасить до 25 июля.
Короче не понятна мне такая ситуация
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:05
Бонусы Б5
Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:12
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:19
Мінімальна сума для виводу 1 грн. Жаба давить копійкі втратити
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:35
Re: ТАСКОМБАНК
зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.
З пояснення ГЛ, "от ви їх швидко виводили, то смс-банк не вмикався, а тепер кошти полежали на рахунку тиждень і смс-Б автоматично активувався".
Чудні вони з своїми приколами.
П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:35
Re: ТАСКОМБАНК
Добро пожаловать в клуб
Теперь, когда Б5 уже некуда поднимать, надеюсь что будут поднимать по Викенду
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:36
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:38
Re: ТАСКОМБАНК
Мені доливали на обидві, але Б5 частіше й більше
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:44
Капец, прибили одну из самых лучших кредиток
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