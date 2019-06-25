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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2706270727082709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:45

  tarasum написав:На вайбер відсилає банк повідомлення? В мене тільки смс(((

О транзакциях - в смс.
А реклама, напоминалки об уплате минимального платежа - в вайбер
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:28

  clientage написав:
  посетитель написав:То есть если я сегодня по р2р перевел деньги с моно на Б5 и сразу оплатил ими то я попал на тех овер?

Возможно. Т.к. если переводили Моней, то гроши в лучшем случае зачислятся завтра после 13:00, а мож и послезавтра. А расходка может и седня провестись, но скорее всего завтра. Расскажете чем дело кончилось :)

Висит сумма к погашению: 1 000 грн.Та что переводил.Дата погашения 25 июЛя.Получается овер.Но почему погасить до июля?Кредитный лимит 500 грн.Хоть отказался, но сегодня дали ))).Но этот лимит не перекрывает задолженность что б можно было сказать что я в грейсе по этому и погасить до 25 июля.
Короче не понятна мне такая ситуация
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:05

Бонусы Б5

Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:12

  Esq написав:Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?

Так условия изменились - можно и в понедельник в рабочее время вывести.
Но я не понимаю другого - оно ж не сложно хоть каждый день выводить. Зачем копить?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:19

  Flamingo написав:
  Esq написав:Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?

Так условия изменились - можно и в понедельник в рабочее время вывести.
Но я не понимаю другого - оно ж не сложно хоть каждый день выводить. Зачем копить?

Мінімальна сума для виводу 1 грн. Жаба давить копійкі втратити :D
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:35

Re: ТАСКОМБАНК

зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.
З пояснення ГЛ, "от ви їх швидко виводили, то смс-банк не вмикався, а тепер кошти полежали на рахунку тиждень і смс-Б автоматично активувався".
Чудні вони з своїми приколами.
П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:35

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(
Добро пожаловать в клуб :)
Теперь, когда Б5 уже некуда поднимать, надеюсь что будут поднимать по Викенду
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:36

Re: ТАСКОМБАНК

wig написав:
  Vorlon написав:Б5 - теперь 100 тысяч, а хотелось по WC, где всего 10 тысяч :(

У кого-то есть больше 10-ки по WC, или это теоретический предел?
Есть, это не предел
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:38

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Flamingo написав:Предполагаю, что Вы изначально оформляли Б5, а потом со временем получали Виику. Вот Вам на "первую" карту и подливают охотнее. У меня все наоборот - потому и результат такой.

От у мене саме така ситуація - В5 відчутно старша за Віку. Цікаво, що скаже Faceless, чи починають вони наливати на Віку після того, як В5 досягла стелі.
Мені доливали на обидві, але Б5 частіше й більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:44

  stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Капец, прибили одну из самых лучших кредиток :(
curiousobro
 
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