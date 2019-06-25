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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:45
stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
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mihasik
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:52
mihasik написав: stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:04
Невже це все тому, що інформаційний депертамент не зміг побороти косяки при сплаті з предавторизацією?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:05
stas_rst написав: mihasik написав: stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина
В розробці, і це надовго.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13
Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
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Zochan
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14
Zochan написав:Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
ЄДРПОУ: ідентифікаційний код отримувача, нехай вас не вводить в оману абревіатура
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Faceless
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- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5896 раз.
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- Профіль
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7
2
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