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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2706270727082709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:45

  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:52

  mihasik написав:
  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?

На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:04

Re: ТАСКОМБАНК

Невже це все тому, що інформаційний депертамент не зміг побороти косяки при сплаті з предавторизацією?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:05

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:
  mihasik написав:
  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?

На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина :)
В розробці, і це надовго.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14

Re: ТАСКОМБАНК

Zochan написав:Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?


ЄДРПОУ: ідентифікаційний код отримувача, нехай вас не вводить в оману абревіатура
Faceless
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  #<1 ... 2706270727082709
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