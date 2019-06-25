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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2707270827092710>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:45

  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:52

  mihasik написав:
  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?

На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:04

Re: ТАСКОМБАНК

Невже це все тому, що інформаційний депертамент не зміг побороти косяки при сплаті з предавторизацією?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:05

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:
  mihasik написав:
  stas_rst написав:Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?

На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина :)
В розробці, і це надовго.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14

Re: ТАСКОМБАНК

Zochan написав:Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?


ЄДРПОУ: ідентифікаційний код отримувача, нехай вас не вводить в оману абревіатура
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:38

  Faceless написав:Добро пожаловать в клуб :)
Теперь, когда Б5 уже некуда поднимать, надеюсь что будут поднимать по Викенду

Спасибо! :) Только в связи с закрытием WC - актуальность вопроса со временем сойдёт на нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:40

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.


1. У меня 10 грн как-то списались за смс-банк по пластинке на следующий день после обращения на теплую линию (для поднятия лимита на съём нала).
Еще подумал - может сами "случайно" включили, но выяснять не стал.

2. А по карте могли бы и поднять лимит. Гады мелкие :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:48

  stas_rst написав:зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.
З пояснення ГЛ, "от ви їх швидко виводили, то смс-банк не вмикався, а тепер кошти полежали на рахунку тиждень і смс-Б автоматично активувався".
Чудні вони з своїми приколами.

Это не приколы, а мошенничество или грабеж на ровном месте. Они берут плату уже не только за смс-информирование, а и за подключение к нему (у меня в назначении платежа по комиссии написано так). При этом включают эту услугу когда им захочется (или когда им нужны деньги), не спрашивая клиентов и игнорируя их отказы от нее.

Что это как не грабеж? Банк больше ни на чем не может заработать? Хочет получить штраф от АМКУ за нарушение рыночных правил и антиконкурентные действия, например, в размере всего незаконно полученного (украденного у клиентов) дохода? Т.е. не 0,37 USD, как в моем случае, а 0,37 млн USD (если таким способом они обокрали миллион клиентов).

Неужели там некому доложить Сергею Леонидовичу, что у них с розничным бизнесом что-то не так? Скатиться до того, чтобы тырить у клиентов мелочь по карманам, это вроде неприемлемо для такого банка.

З.Ы. В отделениях вообще цирк. Врут, что принудительного подключения к услуге и комиссии за нее не будет. Затем таки взымают ее, но при этом не могут объяснить за что. Согласно их пояснениям, комиссия взимается за смс-информирование о расходных операциях. Но если их нет (как в моем случае, чистого валютного депозитчика), то согласно их пояснениям комиссия взимается за смс-инфорирование о единственной расходной операции, заключающейся в незаконном списании банком этой комиссии. Т.е. комиссия за информирование о комисии. Бред, абсурд и смешно, неужели банк этого не понимает?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:У меня 10 грн как-то списались за смс-банк по пластинке на следующий день после обращения на теплую линию (для поднятия лимита на съём нала). Еще подумал - может сами "случайно" включили, но выяснять не стал

У этой комисссии, видимо, есть руки и голова, а также еще одно место, по-которому не мешало бы постучать. Очевидно, с ее помощью они выполняют план. Одно случайное (или "сбойное") включение и 0,37 млн USD у них в кармане. Карманники, блин.
newbie
 
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