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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:45
stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:52
mihasik написав: stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:04
Невже це все тому, що інформаційний депертамент не зміг побороти косяки при сплаті з предавторизацією?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:05
stas_rst написав: mihasik написав: stas_rst написав:
Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...
Что за новости, прощаемся с Викой?
Тася уходит на покой или что-то новое придумывает?
На рахунок нового аналогічного продукту чи поновлення випуску Вііки уточнив, - відповідь: "У нас відсутня інформація по Вашому запитанню" ! І усьо ... тишина
В розробці, і це надовго.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:13
Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14
Zochan написав:Підкажіть з реквізитами?
МФО: 339500
ЄДРПОУ: вказувати ідентифікаційний код отримувача чи 09806443?
Рахунок одержувача: 2620XXXXXXXXX
Одержувач: ПІБ
Банк одержувача: АТ "ТАСКОМБАНК"
Призначення платежу: Переказ на рахунок 2620XXXXXXXXX, отримувач ПІБ?
ЄДРПОУ: ідентифікаційний код отримувача, нехай вас не вводить в оману абревіатура
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:38
Faceless написав:
Добро пожаловать в клуб
Теперь, когда Б5 уже некуда поднимать, надеюсь что будут поднимать по Викенду
Спасибо!
Только в связи с закрытием WC - актуальность вопроса со временем сойдёт на нет...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:40
stas_rst написав:
зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.
1. У меня 10 грн как-то списались за смс-банк по пластинке на следующий день после обращения на теплую линию (для поднятия лимита на съём нала).
Еще подумал - может сами "случайно" включили, но выяснять не стал.
2. А по карте могли бы и поднять лимит. Гады мелкие
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Alex2007
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:48
stas_rst написав:
зранку прилетів маленький зовсім сюрприз. З 19 березня (дата оформлення) десь сьогодні вночі самоактивувався смс-банкінг на гривневій платівці. О 8 ранку прийшло повідомлення - з вас списали 10 грн.
Як повідомили на ГЛ, смс-банкінг став активним, оскільки на картку були зараховані кошти і лежали там певний час. При цьому, кошти, які заходили і виводились на інші картки тасі/картки інших банків, не враховувались раніше як підстава для включення смс-банкінгу.
З пояснення ГЛ, "от ви їх швидко виводили, то смс-банк не вмикався, а тепер кошти полежали на рахунку тиждень і смс-Б автоматично активувався".
Чудні вони з своїми приколами.
Это не приколы, а мошенничество или грабеж на ровном месте. Они берут плату уже не только за смс-информирование, а и за подключение к нему (у меня в назначении платежа по комиссии написано так). При этом включают эту услугу когда им захочется (или когда им нужны деньги), не спрашивая клиентов и игнорируя их отказы от нее.
Что это как не грабеж? Банк больше ни на чем не может заработать? Хочет получить штраф от АМКУ за нарушение рыночных правил и антиконкурентные действия, например, в размере всего незаконно полученного (украденного у клиентов) дохода? Т.е. не 0,37 USD, как в моем случае, а 0,37 млн USD (если таким способом они обокрали миллион клиентов).
Неужели там некому доложить Сергею Леонидовичу, что у них с розничным бизнесом что-то не так? Скатиться до того, чтобы тырить у клиентов мелочь по карманам, это вроде неприемлемо для такого банка.
З.Ы. В отделениях вообще цирк. Врут, что принудительного подключения к услуге и комиссии за нее не будет. Затем таки взымают ее, но при этом не могут объяснить за что. Согласно их пояснениям, комиссия взимается за смс-информирование о расходных операциях. Но если их нет (как в моем случае, чистого валютного депозитчика), то согласно их пояснениям комиссия взимается за смс-инфорирование о единственной расходной операции, заключающейся в незаконном списании банком этой комиссии. Т.е. комиссия за информирование о комисии. Бред, абсурд и смешно, неужели банк этого не понимает?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:58
Alex2007 написав:
У меня 10 грн как-то списались за смс-банк по пластинке на следующий день после обращения на теплую линию (для поднятия лимита на съём нала). Еще подумал - может сами "случайно" включили, но выяснять не стал
У этой комисссии, видимо, есть руки и голова, а также еще одно место, по-которому не мешало бы постучать. Очевидно, с ее помощью они выполняют план. Одно случайное (или "сбойное") включение и 0,37 млн USD у них в кармане. Карманники, блин.
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