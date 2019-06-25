Доиграются. На каждую старуху есть проруха.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43
Каждый день - это можно, но сильно часто. Так напоминалочку поставил и один раз забрал.
Зараз переглядають цей форум: rudnitep, Stringer, vitaliy1111, Vorlon, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|