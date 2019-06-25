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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2707270827092710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:Гады мелкие

Доиграются. На каждую старуху есть проруха.
newbie
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 545 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43

  Flamingo написав:
  Esq написав:Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?

Так условия изменились - можно и в понедельник в рабочее время вывести.
Но я не понимаю другого - оно ж не сложно хоть каждый день выводить. Зачем копить?

Каждый день - это можно, но сильно часто. Так напоминалочку поставил и один раз забрал.
Esq
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 18.08.06
Подякував: 442 раз.
Подякували: 187 раз.
 
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  #<1 ... 2707270827092710
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