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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:01
Alex2007 написав:
Гады мелкие
Доиграются. На каждую старуху есть проруха.
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newbie
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43
Flamingo написав: Esq написав:
Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?
Так условия изменились - можно и в понедельник в рабочее время вывести.
Но я не понимаю другого - оно ж не сложно хоть каждый день выводить. Зачем копить?
Каждый день - это можно, но сильно часто. Так напоминалочку поставил и один раз забрал.
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Esq
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:06
Стосовно Віки, відповідь тасі:Картка Weekend Card випускаєть ся оформити її можна за посиланням )))
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tarasum
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06
Коллеги, подскажите, если вылетаешь из грейс периода на небольшую сумму, скажем так на грн 100, при этом своевременно погасив основную сумму в 9 900 грн, %% насчитываются только на эти 100 грн или на всю сумму долга в 10 000?
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AlexSV
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:07
AlexSV написав:
Коллеги, подскажите, если вылетаешь из грейс периода на небольшую сумму, скажем так на грн 100, при этом своевременно погасив основную сумму в 9 900 грн, %% насчитываются только на эти 100 грн или на всю сумму долга в 10 000?
на всю и за все 55 дней.
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curiousobro
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