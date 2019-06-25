Додано: Сер 26 чер, 2019 16:06

newbie написав:А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?

klug написав: Ви написали заяву на відмову від послуги, про яку не знали? Ви написали заяву на відмову від послуги, про яку не знали?

newbie написав:Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.

klug написав: Знаючи ваше буквоїдство, важко віриться, що ви повірили дівчині на слово і підписали усі папірці не читаючи. Знаючи ваше буквоїдство, важко віриться, що ви повірили дівчині на слово і підписали усі папірці не читаючи.

Написал, когда пришел в отделение разбираться, почему списали комиссию. До этого устно отказывался от услуги GSM-информирования, когда открывал счет. Тогда письменного заявления об этом от меня не требовали. Работник отделения сказал, что эту услугу отключил и комиссии за нее не будет.Еще раз спрашиваю, где написано, что заявление об отказе от услуги GSM-информирования нужно подавать письменно и что от нее вообще можно отказаться? В тарифах этого нет.Почему банк, даже несмотря на такое заявление, все равно включает эту услугу или просто списывает за нее комиссию, как в моем случае, т.к. у меня нет и не может быть расходных операций? Тут писали, что аргумент банка - появились деньги на счету (или на карте), например, % по депо. Но что из этого, значит их нужно украсть?С чего Вы взяли, что я не читал? Я внимательно читаю все, что подписываю. Но порядок отказа от услуги GSM-информирования, насколько я понял, в банке нигде не описан. И комиссию за нее не берут, только если у клиента нет денег на счету или карте. При этом от карт клиенты отказаться не могут, т.к. банк обслуживает клиентов, в т.ч. в системе тас2ю, только через карты, а счета (текущие и депозитные) клиентам не показывает и работать непосредственно с ними (т.е. без карт) не позволяет.