Доиграются. На каждую старуху есть проруха.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:01
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43
Каждый день - это можно, но сильно часто. Так напоминалочку поставил и один раз забрал.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:06
Re: ТАСКОМБАНК
Стосовно Віки, відповідь тасі:Картка Weekend Card випускаєть ся оформити її можна за посиланням )))
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06
Грейс период по WС
Коллеги, подскажите, если вылетаешь из грейс периода на небольшую сумму, скажем так на грн 100, при этом своевременно погасив основную сумму в 9 900 грн, %% насчитываются только на эти 100 грн или на всю сумму долга в 10 000?
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:07
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:06
Re: ТАСКОМБАНК
Написал, когда пришел в отделение разбираться, почему списали комиссию. До этого устно отказывался от услуги GSM-информирования, когда открывал счет. Тогда письменного заявления об этом от меня не требовали. Работник отделения сказал, что эту услугу отключил и комиссии за нее не будет.
Еще раз спрашиваю, где написано, что заявление об отказе от услуги GSM-информирования нужно подавать письменно и что от нее вообще можно отказаться? В тарифах этого нет.
Почему банк, даже несмотря на такое заявление, все равно включает эту услугу или просто списывает за нее комиссию, как в моем случае, т.к. у меня нет и не может быть расходных операций? Тут писали, что аргумент банка - появились деньги на счету (или на карте), например, % по депо. Но что из этого, значит их нужно украсть?
С чего Вы взяли, что я не читал? Я внимательно читаю все, что подписываю. Но порядок отказа от услуги GSM-информирования, насколько я понял, в банке нигде не описан. И комиссию за нее не берут, только если у клиента нет денег на счету или карте. При этом от карт клиенты отказаться не могут, т.к. банк обслуживает клиентов, в т.ч. в системе тас2ю, только через карты, а счета (текущие и депозитные) клиентам не показывает и работать непосредственно с ними (т.е. без карт) не позволяет.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:15
Ніде не написано, більше того, відмовитися можна і не письмово, а от як ви, прошепотівши на вушко дівчинці у відділенні. Але довести факт такої відмови можна лише його зафіксувавши, написавши заяву / записавши на камеру / диктофон і т.д. Бо зараз ви кажете, що відмовлялись, а банк буде казати, що ви самі благали не відключати цю послугу, бо для вас життєво важливо не забути, коли впадуть відсотки на рахунок. І довести вашу правоту немає жодної можливості, бо вам ваші слова нічим підтвердити. Тому, уся взаємодія з банком має бути документально зафіксована. Невже це потрібно розжовувати грозі усіх банківських клерків? 0,37 USD - ваша плата за науку, не дорого, до речі. Чимало з нас пройшло через аналогічні курси у ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:22
Re: ТАСКОМБАНК
Более того
На Викк и Б5 СМС не включили- где бесплатно, а на Плативке , где платно- включили. В ИБ все поменял.
|