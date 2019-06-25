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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2707270827092710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:Гады мелкие

Доиграются. На каждую старуху есть проруха.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43

  Flamingo написав:
  Esq написав:Напомните, когда нужно внять бонусы Б5 чтобы не сгорели, в пятницу вечером до 21?

Так условия изменились - можно и в понедельник в рабочее время вывести.
Но я не понимаю другого - оно ж не сложно хоть каждый день выводить. Зачем копить?

Каждый день - это можно, но сильно часто. Так напоминалочку поставил и один раз забрал.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

Стосовно Віки, відповідь тасі:Картка Weekend Card випускаєть ся оформити її можна за посиланням )))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:06

Грейс период по WС

Коллеги, подскажите, если вылетаешь из грейс периода на небольшую сумму, скажем так на грн 100, при этом своевременно погасив основную сумму в 9 900 грн, %% насчитываются только на эти 100 грн или на всю сумму долга в 10 000?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:07

  AlexSV написав:Коллеги, подскажите, если вылетаешь из грейс периода на небольшую сумму, скажем так на грн 100, при этом своевременно погасив основную сумму в 9 900 грн, %% насчитываются только на эти 100 грн или на всю сумму долга в 10 000?

на всю и за все 55 дней.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:06

Re: ТАСКОМБАНК

newbie написав:А также игнорировать отказ клиентов от такой услуги во время открытия счетов и размещения депозитов?

  klug написав: Ви написали заяву на відмову від послуги, про яку не знали?

Написал, когда пришел в отделение разбираться, почему списали комиссию. До этого устно отказывался от услуги GSM-информирования, когда открывал счет. Тогда письменного заявления об этом от меня не требовали. Работник отделения сказал, что эту услугу отключил и комиссии за нее не будет.

Еще раз спрашиваю, где написано, что заявление об отказе от услуги GSM-информирования нужно подавать письменно и что от нее вообще можно отказаться? В тарифах этого нет.

Почему банк, даже несмотря на такое заявление, все равно включает эту услугу или просто списывает за нее комиссию, как в моем случае, т.к. у меня нет и не может быть расходных операций? Тут писали, что аргумент банка - появились деньги на счету (или на карте), например, % по депо. Но что из этого, значит их нужно украсть?

newbie написав:Аж противно, чес-слово. Спрашиваешь: "Вы точно меня не обманете? Я ж Вас предупредил". И тебе глядя в глаза врут: "Не обманем, ничего не будет". А затем все равно обманывают.


  klug написав: Знаючи ваше буквоїдство, важко віриться, що ви повірили дівчині на слово і підписали усі папірці не читаючи.

С чего Вы взяли, что я не читал? Я внимательно читаю все, что подписываю. Но порядок отказа от услуги GSM-информирования, насколько я понял, в банке нигде не описан. И комиссию за нее не берут, только если у клиента нет денег на счету или карте. При этом от карт клиенты отказаться не могут, т.к. банк обслуживает клиентов, в т.ч. в системе тас2ю, только через карты, а счета (текущие и депозитные) клиентам не показывает и работать непосредственно с ними (т.е. без карт) не позволяет.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:15

  newbie написав:Еще раз спрашиваю, где написано, что заявление об отказе от услуги GSM-информирования нужно подавать письменно и что от нее вообще можно отказаться? В тарифах этого нет.

Ніде не написано, більше того, відмовитися можна і не письмово, а от як ви, прошепотівши на вушко дівчинці у відділенні. Але довести факт такої відмови можна лише його зафіксувавши, написавши заяву / записавши на камеру / диктофон і т.д. Бо зараз ви кажете, що відмовлялись, а банк буде казати, що ви самі благали не відключати цю послугу, бо для вас життєво важливо не забути, коли впадуть відсотки на рахунок. І довести вашу правоту немає жодної можливості, бо вам ваші слова нічим підтвердити. Тому, уся взаємодія з банком має бути документально зафіксована. Невже це потрібно розжовувати грозі усіх банківських клерків? 0,37 USD - ваша плата за науку, не дорого, до речі. Чимало з нас пройшло через аналогічні курси у ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:22

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  newbie написав:Еще раз спрашиваю, где написано, что заявление об отказе от услуги GSM-информирования нужно подавать письменно и что от нее вообще можно отказаться? В тарифах этого нет.

Ніде не написано, більше того, відмовитися можна і не письмово, а от як ви, прошепотівши на вушко дівчинці у відділенні. Але довести факт такої відмови можна лише його зафіксувавши, написавши заяву / записавши на камеру / диктофон і т.д. Бо зараз ви кажете, що відмовлялись, а банк буде казати, що ви самі благали не відключати цю послугу, бо для вас життєво важливо не забути, коли впадуть відсотки на рахунок. І довести вашу правоту немає жодної можливості, бо вам ваші слова нічим підтвердити. Тому, уся взаємодія з банком має бути документально зафіксована. Невже це потрібно розжовувати грозі усіх банківських клерків? 0,37 USD - ваша плата за науку, не дорого, до речі. Чимало з нас пройшло через аналогічні курси у ТАСі.
Более того
На Викк и Б5 СМС не включили- где бесплатно, а на Плативке , где платно- включили. В ИБ все поменял.
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