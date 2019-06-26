А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:
- - на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування;
- система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги;
- система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення. Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги).
У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює.