newbie написав:А Вы несете тут непонятно что и зачем. Кому и чем Вы помогли? Кстати, раз уж представяете себя экспертом по Тасу, то так, к сведению, gsm-инфорирование о выплате % не сообщает, а только о расходных операциях.
А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:
- на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування; - система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги; - система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення. Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги).
Впродовж наступного місяця будуть приходити повідомлення і про зарахування, і про списання, у томи числі відсотків, якщо до рахунку підв'язані і інші депозити. Чи прийшло б сповіщення про зарахування відсотків уже від цього депозиту у наступному місяці, залежало б від того, чи був би на рахунку до надходження відсотків залишок достатній для списання чергової абонплати за послугу.
У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює.
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
P.S. Сам спросил - сам отвечаю. Перезвонил на ГЛ, девушка Алена мне сказала: 1. Да, действительно, в скором времени Weekend оформлять перестанут. Так что, кому нужно, поторопитесь. 2. Карты, оформленные ранее, продолжат действовать. В частности, мне в августе перевыпустят новую. Т.е. просто не будут выдавать новым (!) клиентам.
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?