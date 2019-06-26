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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2708270927102711 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Сер 26 чер, 2019 23:29 newbie написав: А Вы несете тут непонятно что и зачем. Кому и чем Вы помогли? Кстати, раз уж представяете себя экспертом по Тасу, то так, к сведению, gsm-инфорирование о выплате % не сообщает, а только о расходных операциях. А Вы несете тут непонятно что и зачем. Кому и чем Вы помогли? Кстати, раз уж представяете себя экспертом по Тасу, то так, к сведению, gsm-инфорирование о выплате % не сообщает, а только о расходных операциях.

А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:

- на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування;

- система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги;

- система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення. Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги). Впродовж наступного місяця будуть приходити повідомлення і про зарахування, і про списання, у томи числі відсотків, якщо до рахунку підв'язані і інші депозити. Чи прийшло б сповіщення про зарахування відсотків уже від цього депозиту у наступному місяці, залежало б від того, чи був би на рахунку до надходження відсотків залишок достатній для списання чергової абонплати за послугу.



У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює. А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:Впродовж наступного місяця будуть приходити повідомлення і про зарахування, і про списання, у томи числі відсотків, якщо до рахунку підв'язані і інші депозити. Чи прийшло б сповіщення про зарахування відсотків уже від цього депозиту у наступному місяці, залежало б від того, чи був би на рахунку до надходження відсотків залишок достатній для списання чергової абонплати за послугу.У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3331 З нами з: 18.08.14 Подякував: 176 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 06:12 stas_rst написав: П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.

Пудру видають і далі.

Таке от ранкове ... П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.Пудру видають і далі.Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?



P.S. Сам спросил - сам отвечаю. Перезвонил на ГЛ, девушка Алена мне сказала:

1. Да, действительно, в скором времени Weekend оформлять перестанут. Так что, кому нужно, поторопитесь.

2. Карты, оформленные ранее, продолжат действовать. В частности, мне в августе перевыпустят новую.

Т.е. просто не будут выдавать новым (!) клиентам. Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?P.S. Сам спросил - сам отвечаю. Перезвонил на ГЛ, девушка Алена мне сказала:1. Да, действительно, в скором времени Weekend оформлять перестанут. Так что, кому нужно, поторопитесь.2. Карты, оформленные ранее, продолжат действовать. В частности, мне в августе перевыпустят новую.Т.е. просто не будут выдавать новым (!) клиентам. Искатель Повідомлень: 2885 З нами з: 22.02.16 Подякував: 420 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 06:19 Искатель написав: stas_rst написав: П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.

Пудру видають і далі.

Таке от ранкове ... П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.Пудру видають і далі.Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли? Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

Думаю,що заготовки ще є,переживати не варто Думаю,що заготовки ще є,переживати не варто tarasum

Повідомлень: 185 З нами з: 16.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 06:19 Искатель написав: stas_rst написав: П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.

Пудру видають і далі.

Таке от ранкове ... П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.Пудру видають і далі.Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли? Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

Вполне возможно! Вполне возможно! ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28574 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2290 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2019 07:47 Это не по-тилимилитрямски! guntherhouse777 Повідомлень: 3956 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2708270927102711 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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